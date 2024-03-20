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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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20 Mart 2024 19:29 - Güncelleme : 20 Mart 2024 19:37

House of the Dragon 2. sezon 2024 yazında yayınlanacak

Game of Thrones'un devam dizisi olarak bilinen ve büyük ilgi gören House Of The Dragon'ın 2. sezonunun yayınlanma tarihi belli oldu. Peki, House Of The Dragon dizisi 2. sezon ne zaman yayınlanacak? House Of The Dragon, heyecanla bekleniyor. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
House of the Dragon 2. sezon 2024 yazında yayınlanacak

Game of Thrones'un devam dizisi olarak bilinen ve büyük ilgi gören House Of The Dragon'ın 2. sezonunun yayınlanma tarihi belli oldu. 2024 yazında izleyiciyle buluşacak olan dizi, heyecanla bekleniyor. Peki, House Of The Dragon dizisi 2. sezon ne zaman yayınlanacak? House Of The Dragon, heyecanla bekleniyor. Detaylar haberimizde!

HOUSE OF THE DRAGON 2. SEZON NE ZAMAN?

Game of Thrones'un devam dizisi olarak büyük bir heyecanla beklenen House of the Dragon 2 sezon, 2024 yazında yayınlanması bekleniyor. George R.R. Martin'in fantastik dünyası Game of Thrones'dan uyarlanan dizinin hayranlar tarafından heyecanla yeni sezonu bekleniyor.

HOUSE OF THE DRAGON 2. SEZON NEREDE YAYINLANACAK?

Dizinin ilk sezonuna BluTV'den ya da Prime Video'dan ulaşabilirsiniz. 2. sezon için platform ise henüz açıklanmadı.

House of the Dragon 2. sezon 2024 yazında yayınlanacak - 1. Resim

HOUSE OF THE DRAGON KONUSU

George R.R. Martin'in "Fire & Blood" kitabından uyarlanmıştır, Game of Thrones evrenindeki olaylardan 200 yıl öncesinde yaşananları anlatıyor.

Kaynak: TGRT Haber
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