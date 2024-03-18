18 Mart 2024 20:38 - Güncelleme : 18 Mart 2024 20:43

Now Tv'nin izleyicileri büyüleyen dizisi Hudutsuz Sevda, 25. bölümüyle ekranlara dönüyor! Mehmet Ali'nin Halil İbrahim'e kurduğu tuzaktan sonra yaşananlar merakla bekleniyor. Peki, Hudutsuz Sevda 25. bölüm ne zaman, neler olacak? Hudutsuz Sevda 25. bölüm fragman yayınlandı mı? Tüm detaylar haberimizde!

HUDUTSUZ SEVDA 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hudutsuz Sevda dizisinin 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İzleyiciler, Mehmet Ali'nin tuzak kurduğu olaylar zincirinin nasıl gelişeceğini ve Halil İbrahim'in kurtuluşunu fragmanla öğrenmek için heyecanla bekliyor.

HUDUTSUZ SEVDA 25. BÖLÜM NE ZAMAN?

Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi usta oyuncuların yer aldığı Hudutsuz Sevda, 24. bölümüyle 21 Mart Perşembe günü Now Tv'de izleyiciyle buluşacak.

25. bölüm hakkında bilgileri fragmanın gelmesi ve bölüm hakkında bilgilerin paylaşılması ardından öğreneceğiz. Dizinin izleyicileri, yeni bölümü heyecan ile bekliyor.