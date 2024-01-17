17 Ocak 2024 16:33 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 16:33
İlker Kaleli’den Kara dizisi için sürpriz beste!
İlker Kaleli söz ve bestesi kendisine ait Harami şarkısı için stüdyoya girdi. Kaleli’nin bestesi rol aldığı Kara dizisinde yayınlanacak.
Editör: Derya Sarıtepeci / Kaynak: TGRT HABER
Ünlü oyuncu İlker Kaleli; başrolünde rol aldığı 'Kara' dizisi için stüdyoya girdi. Kaleli, Kara dizisi için yazıp bestelediği Harami şarkısını seslendirdi. İlker Kaleli, oyunculuğunun dışında besteci ve yorumcu olarak müzikteki yeteneğini daha önce oynadığı dizilerde de gösterdi. İlker Kaleli’nin söz ve bestesi kendisine ait olan 'Harami' adlı şarkıyı ilk kez 'Kara' dizisinde yayınlayacak.
3 sene önce kaleme aldığı şarkıyı seslendirmek için önceki gün stüdyoya giren ünlü sanatçı Kaleli, düzenlemede Taner Yücel, solo gitarda da Cenk Erdoğan eşlik etti. İlker Kaleli imzalı 'Harami' şarkısı 'Kara'nın ekrana gelecek 3. bölümünde izleyici ile buluşacak.