Kirli Sepeti 25. bölüm 24 Mart Pazar 20:00'da yayınlanacak

20 Mart 2024 03:39 - Güncelleme : 20 Mart 2024 03:45

"Kirli Sepeti" dizisinin 25. bölüm fragmanı izleyiciler arasında büyük bir merak getirdi. NOW TV'nin sevilen yapımı Kirli Sepeti, yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, Kirli Sepeti 25. yeni bölüm ne zaman, neler olacak? Detaylar haberimizde!

KİRLİ SEPETİ 25. BÖLÜM NE ZAMAN?

Ayça Bingöl, Cansu Tosun ve Ceren Moray gibi başarılı oyuncuların yer aldığı "Kirli Sepeti" dizisi, izleyicilere yine dramatik ve sürükleyici bir hikaye sunmaya hazırlanıyor. Yeni bölüm fragmanı, izleyicileri 24 Mart Pazar günü saat 20.00'de NOW TV ekranlarına kilitleyecek gibi görünüyor.

KİRLİ SEPETİ 25. BÖLÜM FRAGMANI

"Kirli Sepeti" dizisinin 25. bölüm fragmanı, izleyiciler arasında gündem oldu. NOW TV'nin sevilen yapımı, her hafta olduğu gibi bu hafta da final sahnesiyle izleyicilerini merak içinde bıraktı ve yeni bölümün fragmanıyla heyecanı iki katına çıkardı. Fragmanda, Krizantem Evleri'nde yaşanan olaylar daha da belirginleşiyor.