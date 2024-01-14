Kirli Sepeti Demir kimdir? Serkan Rutkay Ayıköz kimdir, kaç yaşında, nereli?

14 Ocak 2024 21:07 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 21:51

FOX TV ekranlarında büyük beğeni toplayan Kirli Sepeti dizisi, etkileyici karakterleri ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Bu karakterlerden biri olan Demir'i canlandıran Serkan Rutkay Ayıköz'ün hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, Demir karakterini oynayan Serkan Rutkay Ayıköz'ün biyografisi...

SERKAN RUTKAY AYIKÖZ KİMDİR?

Kirli Sepeti dizisinin karizmatik karakterlerinden biri olan Demir'i başarılı bir şekilde canlandıran Serkan Rutkay Ayıköz, izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Dizideki performansıyla dikkat çeken Ayıköz, Demir karakteri ile seyircinin hafızasında yer edinmiştir.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Serkan Rutkay Ayıköz, 14 Eylül 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu İstanbul'da, lise eğitimini ise Denizli'de tamamladı. Tiyatro ile ilgilenmeye lise yıllarında başlayan Ayıköz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazanarak eğitimine devam etti. Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan genç oyuncu, mezuniyetinin ardından oyunculuk kariyerine adım attı.