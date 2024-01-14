Kirli Sepeti Yavuz kimdir? Rüzgar Aksoy kimdir, kaç yaşında, nereli?

14 Ocak 2024 20:50 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 21:51

FOX TV'nin sevilen dizisi Kirli Sepeti ekranlarda devam ederken, dizideki karakterler de büyük ilgi görmeye devam ediyor. Yavuz karakterini canlandıran Rüzgar Aksoy, Kirli Sepeti'nin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. İşte, Yavuz karakterini oynayan Rüzgar Aksoy'un biyografisi ve kariyeri...

RÜZGAR AKSOY KİMDİR?

Kirli Sepeti dizisinin etkileyici karakterlerinden biri olan Yavuz'u canlandıran Rüzgar Aksoy, 5 Ocak 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Haliç Üniversite Konservatuvar Bölümü mezunu olan Aksoy, oyunculuk kariyerine 2010 yılında Adanalı dizisi ile adım attı.

RÜZGAR AKSOY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Oyunculuğa Adanalı dizisiyle başlayan Rüzgar Aksoy, Serçe, Türkan, Annem Uyurken, Ah Neriman, Kara Sevda, Yüz Yüze gibi birçok projede yer aldı. Aynı zamanda başarılı bir seslendirme sanatçısı olan Aksoy, Keşif Çanakkale ve Deliler filmlerinde de rol aldı. Hali hazırda Kirli Sepeti'nde Yavuz karakteriyle dikkat çeken Aksoy, izleyiciler tarafından takdirle karşılanıyor.