Kışın tadını yüzlerce yerli ve yabancı turist o şehirde çıkarıyor!

16 Ocak 2024 15:33 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 15:33

Kars’a kış mevsiminin gelmesi ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgisi arttı. Yüzlerce turist kentin önemli kültürel ve tarihi yerlerini gezmek için adeta yarışa girdi.

TURİSTLER AKIN EDİYOR!

Kars özellikle Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin başlamasından sonra yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. İster Turistik Doğu Ekspresi ve isterse de tur operatörleri aracılığıyla Kars’a gelenlerin ilk görmek istedikleri yer yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü oluyor. Çıldır Gölü’ne gelenler burada atlı kızaklarla buz üzerinde kayıyor. Çıldır’ın meşhur sarı balığından da tadan vatandaşlar, daha sonra Ani Ören Yerinde gezintiye çıkıyor.

Kars’ta yaklaşık olarak 4-5 gün konaklayan kişiler, Kars Kalesi, Harakani Türbesi, bedesten, tarihi taş köprü ve hamamları gezerek rehberleri aracılığıyla tarihi yerler hakkında bilgi alıyorlar. Kars’ta vatandaşların son uğrak yerleri ise sırasıyla Harp Tarihi Müzesi, Kars Müzesi ve Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip Peynir Müzesi’ni de ziyaret ediyorlar. Aynı zamanda Kars’da 5 gün geçiren konaklayan misafirler, Kars Mutfağı’nda kendileri için hazırlanan birbirinden lezzetli yöresel yemeklerin tadına bakıyor, Kafkas ekibinin gösterisiyle Kars gezilerini sonlandırıyor.