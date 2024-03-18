Kızıl Goncalar 11. bölüm Pazartesi 20:00'da yayınlanacak

18 Mart 2024 20:30 - Güncelleme : 18 Mart 2024 20:36

FOX TV'nin heyecanla beklenen dizisi Kızıl Goncalar'ın 11. bölümü için geri sayım başladı! Dizi tutkunları, Pazartesi akşamı saat 20:00'da ekranlara gelecek olan yeni bölümü heyecanla bekliyor. Peki, Kızıl Goncalar 11. bölümde neler olacak, fragman ne zaman? Tüm detaylar haberimizde!

KIZIL GONCALAR NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

FOX TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, her hafta Pazartesi akşamları izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü için geri sayım başladı.

KIZIL GONCALAR 11. BÖLÜM NELER OLACAK?

Senaryosunu Şükrü Necati Şahin'in kaleme aldığı ve yönetmenliğini Ömür Atay'ın üstlendiği Kızıl Goncalar, 11. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İzleyiciler, bu heyecan dolu bölümde neler olacağını merakla bekliyor. Yayınlanan fragmana göre; Zeynep’e oynanan oyun yüzünden Cüneyd ile arası açılacak. Hasna ve Sadi bu durumu, iktidarını perçinleyecek bir fırsat olarak kullanmaya karar verecek. Yeni bölüm izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.