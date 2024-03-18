Kızılcık Şerbeti 56. bölüm 22 Mart Cuma günü yayınlanacak

18 Mart 2024 21:19 - Güncelleme : 18 Mart 2024 21:26

Kızılcık Şerbeti'nin 56. bölümü, Çimen'in imam nikahıyla evlenmesi ve Kıvılcım'ın bu duruma verdiği tepkiyle dolu olacak. İzleyiciler, bu gelişmelerin ardından yaşanacak olayları merakla bekliyor. Alev'in intikam planı da yeni bölümde devreye girecek. Peki, Kızılcık Şerbeti 56. bölüm ne zaman, neler olacak? Kızılcık Şerbeti 56. bölüm fragman yayınlandı mı? İşte, Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu yeni bölümü hakkında detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ 55. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çimen'in kapanması sonucu imam nikahı ile evlenmesi, Kıvılcım'ın adeta çılgına dönmesine neden olur. Bu durumu öğrenen Doğa ve Alev ise şok olur. Mihri'nin, Metehan'a olan aşkı yüzünden intihara kalkışması, Ertuğrul'u radikal bir karar almaya itiyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KADROSUNDA YENİ İSİM

Doğa'nın partneri belli oldu. Doğa ile boşanan Fatih, Görkem'le yakınlaşırken, Doğa'nın hayatına yeni bir isim girecek. Zengin iş insanı Kaan Taşaner, Doğa'nın hayatına dahil olacak. Taşaner, henüz netleşmeyen bir karakteri canlandıracak ve hikâyeye 57. bölümde katılacak.

KIZILCIK ŞERBETİ 56. BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu 56. bölümü, 22 Mart Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de izleyicilerle buluşacak. Yeni bölüm, dizinin sevenleri için heyecanla bekleniyor.