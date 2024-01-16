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16 Ocak 2024 14:37 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 14:37

Kızılcık Şerbeti’nin Umut’undan yıllar sonra gelen Nursema itirafı

Kızılcık Şerbeti ekranların en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Dizide Umut karakteri rolü ile tanınan Serkan Tınaz, Nursema karakterini oynayan rol arkadaşı Ceren Karakoç hakkında bazı itiraflarda bulundu.

Editör: Derya Sarıtepeci / Kaynak: TGRT HABER
Kızılcık Şerbeti’nin Umut’undan yıllar sonra gelen Nursema itirafı
Kızılcık Şerbeti, Serkan Tınaz, Ceren Karakoç

Kızılcık Şerbeti dizisinde Umut karakterini oynayan Serkan Tınaz, Nişantaşı'nda görüntülendi. Tınaz, dizinin son bölümlerinde fenomenlere gönderme yapmasına dair "Bir süre daha o hikaye devam edecek. Genel olarak gündemi takip eden bir dizi… Ne oluyorsa benzeri bizim hikayede işleniyor" dedi.

Kızılcık Şerbeti’nin Umut’undan yıllar sonra gelen Nursema itirafı

Umut karakterine kendisinin de bir şeyler kattığını da aktaran oyuncu Serkan Tınaz, "Umut sabırlı biri ama ben daha sabırsızım" dedi.Nursema karakterini oynayan Ceren Karakoç ile üniversiteden beri arkadaş olduklarını ifade etti. Tınaz, "Çanakkale Üniversitesi’nden beri tanıdığım biri. Sınıf arkadaşım. Bu mesleği beraber öğrendik. Hep aynı projelerde oynama hayalimiz vardı. Ceren ve eşim yakın arkadaşım. Partner olmamız keyif verici… Ceren okulda badimdi… Onunla çok sahne oynadım. Onunla oynamak büyük konfor…" diye konuştu.

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Kızılcık ŞerbetiSerkan TınazCeren Karakoç
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