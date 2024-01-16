Kızılcık Şerbeti’nin Umut’undan yıllar sonra gelen Nursema itirafı

16 Ocak 2024 14:37 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 14:37

Kızılcık Şerbeti dizisinde Umut karakterini oynayan Serkan Tınaz, Nişantaşı'nda görüntülendi. Tınaz, dizinin son bölümlerinde fenomenlere gönderme yapmasına dair "Bir süre daha o hikaye devam edecek. Genel olarak gündemi takip eden bir dizi… Ne oluyorsa benzeri bizim hikayede işleniyor" dedi.

Umut karakterine kendisinin de bir şeyler kattığını da aktaran oyuncu Serkan Tınaz, "Umut sabırlı biri ama ben daha sabırsızım" dedi.Nursema karakterini oynayan Ceren Karakoç ile üniversiteden beri arkadaş olduklarını ifade etti. Tınaz, "Çanakkale Üniversitesi’nden beri tanıdığım biri. Sınıf arkadaşım. Bu mesleği beraber öğrendik. Hep aynı projelerde oynama hayalimiz vardı. Ceren ve eşim yakın arkadaşım. Partner olmamız keyif verici… Ceren okulda badimdi… Onunla çok sahne oynadım. Onunla oynamak büyük konfor…" diye konuştu.