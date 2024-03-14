Korkma Ben Yanındayım dizisi 2. bölüm 16 Mart Cumartesi yayınlanacak

14 Mart 2024 23:37 - Güncelleme : 14 Mart 2024 23:42

Medyapım tarafından NOW ekranları için hazırlanan Korkma Ben Yanındayım dizisinin yönetmen koltuğunda Merve Çolak otururken, senaryosu Erkan Birgören tarafından kaleme alınmaktadır. Korkma Ben Yanındayım dizisi konusu nedir? Korkma Ben Yanındayım 2. bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde!

KORKMA BEN YANINDAYIM DİZİSİ KONUSU

Dizinin yeni bölümünde, ailesinin gözbebeği İnci (Nilsu Berfin Aktaş), Ulusözler Koleji’nin burslu öğrencisidir. Sınıf arkadaşı ve aynı zamanda okul sahibinin oğlu Mert’ten (Eren Ören) hamile kalır. Üniversite sınavına hazırlanan ve hayallerine koşan iki gencin hayatı sonsuza kadar değişir.

Evlatlarının hayatındaki değişim aileleri de derinden etkileyecektir. İnci’nin annesi Seher (Günay Karacaoğlu), aynı okulda hademe olarak çalışmaktadır. Selahattin (Şevket Çoruh) ile kurdukları dünyada, evlatları için mücadele etmektedirler.

KORKMA BEN YANINDAYIM 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Now TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Korkma Ben Yanındayım dizisinin yeni bölümü 16 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'da seyircilerle buluşacak. İzleyiciler, bu duygusal ve etkileyici hikayenin devamını merakla bekliyor.