La Casa De Papel’in yıldızı İstanbul’dan ev almak istiyor

09 Ocak 2024 16:47 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 16:49

La Casa de Papel dizisindeki Berlin karakteri ile tanınan dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan 52 yaşındaki Pedro Alonso, geçtiğimiz gün İstanbul'daydı.

ARKADAŞLARINDAN YARDIM İSTİYOR!

Her fırsatta şehre olan sevgisinden bahseden sanatçının, ev almak istediği öğrenildi. Alonso’nun, Boğaz manzaralı yerlerden ev bakmaya başladığı da ortaya çıktı. Bu konuda arkadaşlarından yardım isteyen ünlü oyuncu, önümüzdeki yaz beğendiği evi alarak, bir süre İstanbul’da kalacak.

Bir projesinin çekimlerini de İstanbul’da yapmak istediğini aktaran sanatçı, tarihi yerleri ve bazı sokakları incelemeye başladı. Ayağının tozuyla Cihangir'deki bir balıkçıya giden ünlü isim, iş insanı Can Batmaz ve Elem Güç'ün misafiri oldu. Gazetecilere bu konuda Alonso, şunları söyledi; “İstanbul'u çok seviyorum, bu benim dördüncü gelişim. Türkiye coğrafyası muhteşem, Boğaz manzarası beni büyülüyor. İstanbul'da yaşamak ve yaşlanmak istiyorum.”