17 Ocak 2024 13:59 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 13:59
Safir dizisinin başrolünün asıl mesleği herkesi şaşırttı
Safir dizisi ATV’nin yeni sezonda yayınlanmaya başlayan yapımlarından biri. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler en az dizi kadar dikkat çekiyor. Safir’in başrolünde yer alan Burak Berkay Akgül’ün ünlü olmadan önceki mesleği ortaya çıktı.
Editör: Derya Sarıtepeci / Kaynak: TGRT HABER
Safir dizisinin başrolünde İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül yer alıyor. Dizide Yaman karakterini oynayan Burak Berkay Akgül gerçek mesleği ile herkesi şaşırttı.
26 yaşındaki genç oyuncu Burak Berkay Akgül’ün İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezundur. Üniversiteyken bir yandan da oyunculuk dersleri alan Akgül, seçimin oyunculuktan yana yapmıştır.
Burak Berkay Akgül, 1997 İstanbul doğumludur. Akgül, Ru (TV Dizisi 2023), Safir (Yaman / Aras, TV Dizisi 2023), Destan (Kaya Tegin, TV Dizisi 2021), Kahraman Babam (İlker, TV Dizisi 2021) ve Maria ile Mustafa (Rüzgâr, Tv Dizisi 2020-2021) yapımlarında rol almıştır.