Şahsiyet başarılara doymuyor! IMDb’deyi salladı

09 Ocak 2024 17:15 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 17:16

Dünyanın en popüler film ve dizi veri tabanı olan IMDb, tüm zamanların en iyi Türk dizilerini duyurdu. GAİN’de 2. sezonu yayınlanan Şahsiyet, tüm zamanların en iyi Türk dizisi seçildi. GAİN’de yayınlanan Şahsiyet’in 1. olduğu listede, farklı türlerden ve dönemlerden pek çok Türk yapımı dizi yer aldı. İlk beşte olan diğer Türk dizileri sırası ile Leyla ile Mecnun, İkinci Bahar, Ezel ve Tatlı Hayat oldu.

Şahsiyet II. Fasıl’ın final bölümü geçtiğimiz pazar izleyici ile buluştu. Şahsiyet’in 2. sezonuna, ilk sezonda gösterdiği performansıyla Uluslararası Emmy Ödülü’ne layık görülen Haluk Bilginer’in ve “Kader” karakterini canlandıran Erdal Özyağcılar’ın performansı damga vurdu. Yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği, senaryosunu da Hakan Günday’ın kaleme aldığı Ay Yapım imzalı “Şahsiyet”e yeni sezonda Haluk Bilginer ve Erdal Özyağcılar’ın yanı sıra Cansu Dere, Şebnem Bozoklu, İlker Aksum, Nergis Öztürk, Recep Usta, Eda Şölenci, Necip Memili, Şehsuvar Aktaş, Nihal Koldaş, Ayşen İnci, Burhan Öçal, Ömer Duran, Erkan Taşdöğen, Feridun Koç, Okan Selvi ve Salih Usta gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Ayrıca Deniz Gökçer, Füsun Erbulak, Nurseli İdiz ve İzzet Günay gibi usta isimler de izleyiciyle buluşuyor.