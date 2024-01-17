Şevval Sam setlere yeni dizisi ile dönüyor

17 Ocak 2024 11:40 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:41

Star TV yeni sezona yeni yapımlarla girmeye hazırlanıyor. “Yan Oda” dizisi bu yeni yapımlar arasında yer alıyor. Dizinin ilk haberini Birsen Altuntaş verdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Yan Oda” dizisi sezonun yeni yapımlarının başında geliyor. Star TV için OGM Pictures’ın çekeceği diziyi ödüllü isim Çağrı Vila Lostuvalı yönetecek. Başarılı yazar Mehmet Barış Günger’in kaleme aldığı “Yan Oda”nın Cevale’si değerli oyuncu Melek Baykal, Taylan’ı ise Oktay Çubuk olmuştu. Dizide “Verda” karakteri ile de Şevval Sam dahil oldu. Sam’ın partneri Fikret’i ise Caner Cindoruk canlandıracak.