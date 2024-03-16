Solo Leveling 10. bölüm 16 Mart saat 21:00'da yayınlanacak

16 Mart 2024 01:28 - Güncelleme : 16 Mart 2024 01:34

Anime severlerin merakla beklediği Solo Leveling serisinin 10. bölümü, izleyicileri yeni maceralara sürüklemeye hazırlanıyor. Peki, Solo Leveling 10. bölüm ne zaman yayınlanacak ve bekleyenleri neler bekliyor? Detaylar haberimizde!

SOLO LEVELING 10. BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Solo Leveling hayranlarını heyecanlandıran haber geldi! Solo Leveling'in uzun süredir beklenen 10. bölümü, 16 Mart 2024 tarihinde Türkiye saatiyle 21:00'da yayınlanacak. İzleyiciler, Solo Leveling'in yeni bölümünü bekliyor.

SOLO LEVELING KONUSU

Solo Leveling, izleyicileri gerçek dünyanın sihir ve canavarlar diyarına sürükleyen etkileyici bir hikayeye sahip. On yıl önce ortaya çıkan "Kapı" fenomeniyle insanlar, olağanüstü güçler kazanarak Avcılar olarak adlandırılıyorlar. Hikaye, Sung Jin-Woo adında genç bir Avcı'nın serüveni etrafında şekilleniyor. Jin-Woo, beklenmedik bir şekilde kendisini dünyanın en güçlü avcılarından biri olarak bulur ve mücadelesi başlar.

SOLO LEVELING 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Solo Leveling'in 10. bölümü, izleyicilere daha fazla aksiyon, gizem ve macera vaat ediyor. Jin-Woo'nun yeni yeteneklerini keşfetmesi ve karşılaşacağı yeni tehlikelerle nasıl başa çıkacağı merakla bekleniyor. Solo Leveling hayranları, 10. bölümün, serinin önceki bölümlerinde olduğu gibi büyüleyici ve heyecan verici olacağına dair beklenti içerisindeler. Heyecan dorukta!