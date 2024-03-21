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21 Mart 2024 02:33 - Güncelleme : 21 Mart 2024 02:48

Solo Leveling 11. bölüm 23 Mart Cumartesi günü yayınlanacak

Solo Leveling 11. bölüm ne zaman, neler olacak? Solo Leveling 10. bölümde neler oldu? Anime dünyasının vazgeçilmez serilerinden Solo Leveling'in hayranları merakla beklenen 11. bölümün yayınlanacağı günü bekliyor. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Solo Leveling 11. bölüm 23 Mart Cumartesi günü yayınlanacak

Anime dünyasının vazgeçilmez serilerinden Solo Leveling'in merakla beklenen 11. bölümü yolda! Peki, Solo Leveling 11. bölüm ne zaman, neler olacak? Solo Leveling 10. bölümde neler oldu? İşte, yeni bölümün yayın tarihi ve detayları...

SOLO LEVELING 11. BÖLÜM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Anime severlerin gözdesi Solo Leveling'in takipçileri, 11. bölüm için geri sayıma başladı. Peki, Solo Leveling'in heyecanla beklenen yeni bölümü 23 Mart Cumartesi günü yayınlanacak.

SOLO LEVELING 11. BÖLÜM DETAYLARI

Solo Leveling'in 11. bölümü, izleyicilere Sung Jin Woo'nun maceralarına yeni bir soluk getirecek. Jin Woo'nun karşısına çıkacak zorluklar ve aksiyon dolu sahneleriyle heyecan dorukta! Yeni bölümde neler olacağı şimdiden hayranlar tarafından merak ediliyor.

Solo Leveling 11. bölüm 23 Mart Cumartesi günü yayınlanacak - 1. Resim

SOLO LEVELING 10. BÖLÜM ÖZET

Solo Leveling'in önceki bölümünde Jin Woo ve Joohee'nin yaşadığı anlar, serinin heyecanını artırmıştı. Hwang Donsoo'nun planlarına karşı verilen mücadele, izleyicileri ekrana kilitlemişti. Jin Woo'nun liderlik yürüyüşü ve Jinho'nun adımları, merakla beklenen 11. bölümün öncesinde hala hafızalarda tazeliğini koruyor.

Kaynak: TGRT Haber
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