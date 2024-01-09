Stranger Things’in 5. sezon fotoğrafındaki şoke edici detay

09 Ocak 2024 15:11 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 15:11

Stranger Things oyuncuları, yönetmen ve yapımcısı 5. sezon için bir araya geldi. Oyuncular, Matt ve Ross Duffer'ın yeniden bir araya geldiği bir fotoğraf paylaştı. Paylaşılan siyah beyaz fotoğrafta, dizide Mike Wheeler'ı oynayan Finn Wolfhard'ın kucağında bir senaryo varmış gibi göründü. Yayın tarihi hala kesinleşmeyen son sezonu çekmek üzere sette yeniden bir araya gelen oyuncuların arkasında da duvarda asılı olan kırmızı ışıklı ve "5" yazılı bir tablo görülüyor.

Netflix, paylaşımında da şu notu gözüktü;

BU BİR KIRMIZI KOD! STRANGER THINGS 5 prodüksiyonu resmen başladı!!!

Dikkatli olan hayranlar, dizide Max Mayfield'ın oynadığı Sadie Sink'in fotoğrafta olduğunu fark edilmesi güçlük çekmedi. Bu şekilde bu fotoğraf, 4. sezonun sonunda karakterinin geleceğinin belirsizliğe terk edilmesinin ardından Sink'in kadroya geri döndüğünü doğruladı. Genç oyuncunun fotoğrafta olduğu görülünce heyecanlanan bir izleyici, paylaşıma yorum yaparak "Saddieeeee..." diye yazdı.