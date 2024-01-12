Stranger Things’in 5 sezonu için o oyuncu hiç aranmadı!

12 Ocak 2024 16:52 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 16:53

Netflix’in sevilen dizisi Stranger Things'in 5. sezonu hakkında bilgiler yavaş yavaş gelmeye başladı. 5. sezon çekimlerinin ilk gününden fotoğraf yayımlanmasının ardından dizinin izleyicileri Franco'nun fotoğraftaki oyuncular arasında olmadığını fark etti. Oyuncunun Stranger Things’in son sezonunda yer alıp almayacağı bu şekilde merak konusu oldu. Eduardo Franco bir Youtube programında araştırılan sorunun cevabını verdi.

İZLEYİCİLER FARK ETTİ!

Stranger Things’in ana oyuncu kadrosuna, Terminatör'ün (The Terminator) oyuncusu Linda Hamilton da katılacak. Hamilton, oyuncu kadrosunun yapımın ilk gününde çekilen fotoğrafında Finn Wolfhard, David Harbour, Sadie Sink, Joe Keery ve Temmuz 2022'de dizinin yapımcılarına çağrı yaptıktan sonra manşetlere çıkan Millie Bobby Brown gibi dizinin esas yıldızlarıyla birlikte yer aldı. Dizinin oyuncu kadrosunun çoğunluğu son macera için geri dönerken, 4. sezonda Argyle rolüyle karşımıza çıkan Eduardo Franco, 5 sezon çekimlerinin ilk gününde paylaşılan fotoğraf karesinde yer almadı.

Pizza kuryesi Argyle, Winona Ryder'ın rol aldığı Joyce'un yönetimindeki Byers ailesinin Indiana'nın Hawkins şehrinden güneşli Kaliforniya'ya taşınmasından sonra Charlie Heaton'ın oynadığı Jonathan'ın en iyi arkadaşı olarak tanıtılmıştı. Argyle kısa sürede hayranların gözdesi haline geldi ve sezonu sağ salim bitirdiği için de karakterin bir şekilde yeniden ortaya çıkması bekleniyordu. Ancak 5. sezon çekimlerinin ilk gününden fotoğraf yayımlanmasından sonra dizinin izleyicileri Franco'nun fotoğraftaki oyuncular arasında yer almadığı görüldü. YouTube sunucusu Steve Varley programında Franco'ya bu konunun detaylarını sordu. Franco; “Bu konuda bir tür endişe ya da başka bir şey olduğunu duymak güzel, ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Ama hiç ama hiç aranmadım. Yani evet, sanırım buraya kadarmış” dedi.