Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi? 14 Ocak 2024 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

15 Ocak 2024 08:48 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 08:51

Murat Ceylan'ın sunuculuğunda TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star, tüm hızıyla devam ediyor. Survivor dokunulmazlık oyunu heyecanı dün akşam devam etti. İlk dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım, bu sefer daha büyük bir hırsla oyuna çıktı ve ikinci dokunulmazlığı kazandı. Peki, Survivor kim elendi, 2. eleme adayı kim oldu? 14 Ocak 2024 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, detaylar...

SURVIVOR İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Haftanın ikinci dokunulmazlığını kaybeden mavi takımın eleme adayı Seda Aktuğlu oldu. Mavi takım, yaşanan rekabetin ardından eleme adayını belirledi ve Survivor macerasına devam etmek için mücadele edecek ismi belirledi.

İLK ELEME ADAYI KİM?

Haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımın eleme adayı ise Kardeniz oldu. Kırmızı takım, zorlu mücadele sonrasında dokunulmazlığı kaybedince, elemeye çıkacak ismi belirledi. Kardeniz, Survivor'da adını duyuran isimler arasında yer alıyor ve takım arkadaşları ile yaşanan rekabetle başa çıkmaya çalışacak.