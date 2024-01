The Last of Us ikinci sezondaki en gözde karakterini seçti!

11 Ocak 2024 16:43 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 16:43

HBO platformunun en sevilen dizisi The Last of Us, ikinci sezon için en önemli karakterini resmen duyurdu. 2013 tarihli aynı adlı video oyunundan uyarlanan dizi, 2023'ün başlarında prömiyerini yaparak, hem eleştirmenleri hem de izleyicileri kendine hayran bıraktı.

Dizinin başarısı, ikinci sezon onayını da alması ile tescillendi. Bu sezon, oyunun 2020 tarihli ikinci bölümü The Last of Us Part II'ye odaklanacak. The Last of Us'ın prömiyerini 2025 yılında yapacak olan ikinci sezonu, Pedro Pascal'ın canlandırdığı Joel ve Bella Ramsey'nin oynadığı Ellie'nin hastanede yaşadıkları olaylardan sonra Abby Anderson ile yollarının kesişmesi ile sürecek.

Geçtiğimiz yılın çok beğenilen bilimkurgu-korku filmi No One Will Save You'nun yıldızı Kaitlyn Dever, PlayStation oyununda önemli bir karakter olan Abby rolünü oynayacak.