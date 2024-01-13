Top Gun üçüncü filmi ile yolda

13 Ocak 2024 11:02 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 11:02

Ünlü ABD’li oyuncu Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı Top Gun: Maverick filmi, 2022 yılında 1,5 milyar dolar ile gişede büyük bir başarı elde etti. 27 Mayıs'ta seyircisi ile buluşan film, üst üste pek çok rekora imza attı ve Tom Cruise'un kariyerinin en yüksek hasılatlı filmi oldu.

YENİ FİLM İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANILDI

Filmin yapım şirketi Paramount'un devam filmi için çalışmalara başladığı bildirildi. Yeni filmle ilgili ayrıntılar gizli tutulsa da "Top Gun: Maverick"in yazarlarından Ehren Kruger'ın senaryo çalışmasına yoğunlaştığı biliniyor. Stüdyonun yönetmen Joseph Kosinski'nin tekrardan projeye geri dönmesini istediği de paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Tom Cruise'un başrolünde olduğu kadroda Miles Tiller ve Glen Powell'ın da döneceği düşünülüyor. Top Gun: Maverick, Oscar'da En İyi Film dalında aday olmuştu.