Türk gençliği geleneklerine sırt çevirmiyor

09 Ocak 2024 14:34 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 14:38

Türk toplumunda yer alan bazı gelenek, görenek, örf ve adetlerin yüzyıllar öncesine kadar dayanıyor. Bu adetlerin çoğu günümüze kadar gelirken deformasyona uğramış ya da kaybolmuş olabilir. Ancak bazı yöreler hala kendilerine özgü gelenekleri yaşatmaya çalışıyor. Bu konuda Areda Survey Türkiye genelinde 2.384 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği bir araştırmayı ortaya koydu.

Türkiye genelinde 2.384 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara yöneltilen “Gelenek ve görenekleri bir toplum için nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna 2021 yılında yüzde 90,2’lik kesim ‘Gerekli’ derken bu oran 2022 yılında yüzde 87,9’a düşüyor. 2023 yılında ise yüzde 88,2 sonucuyla düşüşün devam ettiği görülse de toplumun neredeyse tamamına yakını tarafından hala ciddi bir oranda destek görüyor.

Erkeklerin yüzde 89’u kadınlara göre gelenekleri daha gerekli buluyor. Kadınlarda gerekli bulanlar ise yüzde 87,4 olarak görülüyor. Yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde gelenek ve görenekleri gerekli bulanların yüzde 89,3’ü 35-54 yaş, yüzde 87,7’si 18-34 yaş, yüzde 87,3’ü 55 yaş ve üzerindekiler olarak görülüyor. Araştırmada gelenekleri en gerekli bulan orta yaş grubunu, gençlerin takip ediyor olması dikkat çekiyor.

ERKEKLER ADETLERİ YAŞAMADA DAHA ISRARCI

Örf ve âdet toplumdaki kalıplaşmış olan davranışları tanımlar ve bireylerin davranış ve alışkanlıkları ile nesilden nesle aktarılması olarak karşımıza çıkar. 2023 yılı araştırmasına göre Türk toplumunun yüzde 90’ı, örf ve adetleri korumanın gerekli ve önemli olduğu düşünülüyor. Bu oran 2021 yılında yüzde 91,8 iken, 2022 yılında yüzde 91,3’e gerilediği görüldü. Erkeklerin yüzde 95,8’i örf ve adetler konusunda kadınlara nazaran daha tutucu bir tavır sergiliyor. Bu oran kadınlarda yüzde 84,3 olarak karşımıza çıkıyor.

İleri yaşlarla kıyaslandığı zaman toplum tarafından genellikle gelenekten kopuk olarak değerlendirilen 18-34 yaş arasındaki gençler, yüzde 91,5 oranıyla örf ve adetleri en çok önemseyen yaş grubu olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yaş gruplarındaki durum ise şu şekilde; 35-54 yaş yüzde 89,7, 55 yaş ve üzeri yüzde 88,4. Araştırmada toplumun yüzde 89’u Türkiye’deki geleneksel değerleri genel olarak faydalı buluyor. Buna karşın Türkiye’deki geleneksel değerleri faydalı görmeyen yüzde 11’lik bir kitle de yer alıyor.