Wednesday’ın yıldızı Jenna Ortega 2. sezona dair ipuçları verdi

18 Ocak 2024 09:42 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 09:42

Wednesday dizisinin başrolü Jenna Ortega, Wednesday'in ikinci sezonda daha dehşet verici olacağını söyledi. Ortega'ya ilk Emmy adaylığını getiren Netflix dizisinin çekimlerine nisan ayında başlanacak.

Ortega, geçtiğimiz gün sahiplerini bulan 2023 Emmy Ödülleri'nde E! News'a yaptığı açıklamada, yeni senaryoların korku unsurlarına daha fazla eğildiğini aktardı. 21 yaşındaki Ortega, aynı zamanda ikinci sezonda yürütücü yapımcı olarak görev alıyor.

2. SEZONDA KORKUYA AĞIRLIK VERİLECEK!

Ortega, "İkinci sezondan bazı senaryolar aldım ve kesinlikle korkuya daha fazla yöneliyoruz" diyerek şunları söyledi; Bu gerçekten çok heyecan verici çünkü dizi boyunca Wednesday'in biraz değişime ihtiyacı olsa bile aslında hiç değişmiyor ve bu da onun harika bir yanı. Gerçekten çok anlamlı espriler var ve bence her şey daha büyük. Çok daha aksiyon dolu. Her bölüm muhtemelen biraz daha film gibi olacak ki bu da güzel bir şey.