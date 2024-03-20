Yabani dizisi 28. bölüm 26 Mart Salı 20:00'da yayınlanacak

20 Mart 2024 00:10 - Güncelleme : 20 Mart 2024 00:14

NOW TV'nin fenomen dizisi Yabani'nin heyecanla beklenen 28. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Peki, Yabani dizisi 28. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak ve dizinin konusu hakkında neler biliniyor? Detaylar haberimizde!

YABANİ 28. BÖLÜM HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Yabani'nin 28. bölümü için geri sayım başladı. Ancak izleyiciler, yeni bölümün hangi gün ve saatte ekrana geleceğini merak ediyorlar. Yabani'nin yayınlanma zamanı hakkında net bir bilgi arayan hayranları şimdiden yeni bölümü heyecanla bekliyor.

YABANİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yabani dizisinin 28. bölümü, 26 Mart Salı günü izleyiciyle buluşacak. Bu tarih, dizinin takipçileri için büyük bir merak konusu haline geldi.

YABANI DİZİSİ KONUSU

Yabani, ailesinden kaçırılan ve yıllar sonra kendi kimliğini yeniden bulmaya çalışan genç bir adamın hikayesine odaklanıyor. Zengin bir ailenin çocuğu olan baş karakter, kaçırılmasıyla hayatı altüst olur. Bu dramatik olayın ardından, sokaklarda yaşamaya başlar ve kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı senaryo, izleyicilere duygusal ve heyecan dolu bir hikaye sunuyor.