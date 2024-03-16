Yalı Çapkını 36. bölümde sezon finali yapacak

16 Mart 2024 00:18 - Güncelleme : 16 Mart 2024 00:21

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. Seyran ile Ferit'in romantik hikayesi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Peki, Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını 36. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte sevilen dizinin sezon finali ile ilgili detaylar...

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, her cuma akşamı izleyicileriyle buluşuyor ve reytinglerde üst sıralarda yer alıyor. Ancak sezon finalinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Dizinin yapımcıları, uzun süren merakı sonlandırdı ve sezon finalinin 36. bölümle gerçekleşeceğini duyurdu.

YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bugüne kadar heyecan dolu 35 bölümle izleyicilerini ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını, 9 Haziran'da yayınlanacak olan 36. bölümüyle sezon finali yapacak. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başarılı performanslarıyla dikkat çeken dizi, sezon finaliyle bir süreliğine ekranlara veda edecek. Yalı Çapkını'nın sezon finali, Seyran ve Ferit'in aşk dolu hikayesine ne gibi sürprizlerle veda edeceğini merakla bekleyen izleyiciler için heyecan verici bir zaman olacak.