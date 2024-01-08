Yalı Çapkını dizisine yeni kan

08 Ocak 2024 12:31 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 12:31

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı Yalı Çapkını yeni bölümleri ile izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yeni sezonda oyuncu kadrosuna Binnur Kaya, Taro Emir Tekin ve Turgut Tunçalp'in katıldığı diziye Betül Aktel de dizinin kadrosuna katılmıştı. Dizi için yeni bir isim daha anılıyor.

Yalı Çapkını'nın kadrosuna son olarak. 53. bölümde izleyiciyle buluşacak. Bu bölümün fragmanında Betül Aktel Nevra rolü ile dahil olduğu görüldü. Bu ismin ardından Ege Semih Erken’in de Yalı Çapkını dizisine dahil olduğu iddia edildi. Bu konuya dair detayların önümüzdeki günler de netleşeceği tahmin ediliyor.

YALI ÇAPKINI EGE SEMİH ERKEN KİMDİR?

Ege Semih Erken, 1994 yılında doğdu. 2017’de katıldığı Best Model Türkiye yarışmasında ikinci oldu. Aktif olarak modellik yapmaktadır. Erken ilk olarak 2019 yılında rol aldığı Yasak Elma dizisinde Emre rolünde oynadı.

YALI ÇAPKINI BETÜL AKTEL KİMDİR?

Betül Aktel, şu anda İstanbul'da yaşamaktadır. Aktel’in ilk televizyon projesi "Sar" dizisi olmuştur. Betül Aktel, aynı zamanda ID İletişim'in oyuncusu olarak da bilinir. Aktif bir şekilde Instagram kullanmaktadır.