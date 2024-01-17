Yargı dizisinden ayrılan Hüseyin Avni Danyal soluğu o dizide aldı!

17 Ocak 2024 15:51 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 15:52

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, Kanal D’nin yakında ekrana gelecek yeni dizisi Taş Kağıt Makas’ın çekimlerine başlandı.

METİN AMİR TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİNDE!

Oyuncu kadrosuyla daha şimdiden adından söz ettiren yeni dizi Taş Kağıt Makas Yargı dizisinden oyuncu transfer etti. Yeni dizi Taş Kağıt Makas’ta Yargı’nın Metin Amir’i Hüseyin Avni Danyal dahil oldu. Danyal Taş Kağıt Makas dizisinde Kadri karakteriyle rol alacak. Bu haber aynı kanalda ekrana gelen iki dizi arasında makas değişikliği yapıldığı yorumlarına neden oldu.