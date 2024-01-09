Yeni bölümü beklenen Kızıl Goncalar dizisi için yeni karar!

09 Ocak 2024 11:06 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 11:06

FOX TV ekranlarına gelen Kızıl Goncalar dizisi kamuoyunda tartışma konusu oldu. Dizide yer alan bazı dine yönelik temsiller hem olumlu hem de olumsuz tepkilerin doğmasına neden oldu.

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermişti. Cezanın “Toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılık gerekçesiyle verildiği duyuruldu. RTÜK’ün aldığı karara karşı hem FOX, hem de yapım şirketi harekete geçmiş ve dava açmıştı. RTÜK’ün 9 milyon TL idari para cezası ile 2 kez program durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümü geçtiğimiz akşam yayınlanmadı.

Diziyle ilgili İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma kararı için yapılan başvuru reddedildi. Dizinin yeni bölümü dün akşam yayınlanmadı. FOX, dizinin yayın saatinde RTÜK’ün göndereceği belgeseli yayınlandı. Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.