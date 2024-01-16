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16 Ocak 2024 16:43 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 16:44

Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri dizisinin yayın tarihi belli oldu

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu İnci Taneleri dizisi yayınlanan ilk tanıtımı ile büyük ses getirdi. Kadrosunda başarılı isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisinin ilk bölümünün yayın tarihi belli oldu.

Editör: Derya Sarıtepeci / Kaynak: TGRT HABER
Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri dizisinin yayın tarihi belli oldu
İnci Taneleri, Yılmaz Erdoğan, Hazal Ergüçlü

İnci Taneleri farklı konusu ve güçlü kadrosu ile bu yılın dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. BKM imzalı İnci Taneleri dizinin afişi de paylaşıldı. Yılmaz Erdoğan’ın oynadığı Azem Yücedağ’ın kaldığı otelde yapılan afiş çekiminde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka yer aldı. Kanal D ve BKM sosyal medya hesaplarından izleyicinin beğenisine sunulan afiş, yayınlanır yayınlanmaz kullanıcılardan büyük ilgi gördü. Binlerce yorum ve beğeni alan İnci Taneleri afişi kısa bir süre sonra sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri dizisinin yayın tarihi belli oldu

Dizinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler yer alıyor. Merakla beklenen İnci Taneleri, 25 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Kanal D’de ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

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İnci TaneleriYılmaz ErdoğanHazal Ergüçlü
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