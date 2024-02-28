Çanakkale Boğazı çift taraflı olarak gemi geçişine kapatıldı

28 Şubat 2024 18:19 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 19:16

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldı.

Öğle saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 17.30 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Yerel feribot seferleri ise sürüyor.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞ İPTALİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis dolayısıyla uçuş azaltma kararı alındı. Yarın, saat 13.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu.