22 Şubat 2024 20:59 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 21:10
11 ilde dev tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 240 eser kurtarıldı, 20 kişi gözaltında!
Kırklareli merkezli 11 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kırklareli merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yapan bir şebekeye darbe vuruldu. 20 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 240 tarihi eser niteliği taşıyan obje ve 2 define arama dedektörü ele geçirildi.
11 KENTTE OPERASYON
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kırklareli merkezli Tokat, İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kütahya, Manisa illeri olmak üzere 11 kentte operasyon düzenlendi.
20 GÖZALTI
Düzenlenen operasyonda 240 adet tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve 2 adet define arama dedektörü ele geçirildi. Operasyonla ilgili 20 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı