30 yıldır cebinde saklıyordu! Çay davetinde İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a sürpriz

18 Şubat 2024 21:35 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 21:40

AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, vatandaşın çay davetini geri çevirmedi. Ziyarette duygusal anlar yaşandı. Çaputoğlu, uzun süredir hayranı olduğu Kurum'u ekranlarda izlediğini ve çok sevdiğini söyledi. Hatta 30 yıldır cebinde sakladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kartvizitini de Kurum'a gösterdi.

NİKAHA DAVET ETTİ

Kurum, Çaputoğlu'nun misafirperverliği için teşekkür ederek, "Sizlerin sevgisi ve desteğiyle İstanbul'u daha da güzelleştireceğiz." dedi. Çaputoğlu’nun nişanlı torunu Kurum’u Ağustos ayındaki nikahına davet etti, Kurum ise 1 Nisanda yapılacak seçimleri de işaret ederek belediye başkanı olarak nikahı kıyma sözü verdi.

Hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Çaputoğlu ailesinin yanından ayrılan Kurum, daha sonra Resul Çiçek ve ailesini de ziyaret etti.

“BÜYÜK YATIRIMLAR YAPILDI”

Memleketinin Yusufeli olduğunu söyleyen Resul Çiçek, kentsel dönüşüm kapsamında evini teslim aldığını belirterek, Kurum’a teşekkürlerini sundu. Çiçek ailesi, "Oraya yapılan yatırımı görmeyen anlayamaz. Gerçekten büyük yatırımlar yapıldı orada. Hemen ‘Yarısı Bizden’ projesine başvurduk” sözleriyle, yeni evlerine kavuştukları için mutluluklarını dile getirdi. Kurum, "Şimdi inşallah projelerimizi Büyükşehir’de devam ettireceğiz. İstanbul’umuzu güvenli hale getireceğiz" diyerek İstanbul’a hizmet edeceklerini vurguladı.