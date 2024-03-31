Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Politika>31 Mart seçimlerinde Afyon'dan bir ilk! Kazanan aday şaşırttı
31 Mart 2024 22:45 - Güncelleme : 31 Mart 2024 22:46

31 Mart seçimlerinde Afyon'dan bir ilk! Kazanan aday şaşırttı

Tüm Türkiye 31 Mart yerel seçim sonuçlarını takip ederken Afyonkarahisar bir ilki yaşadı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Burcu Köksal ilin ilk kadın belediye başkanı oldu

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Mart seçimlerinde Afyon&#039;dan bir ilk! Kazanan aday şaşırttı

Afyonkarahisar’da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP adayı Burcu Köksal, ilk kadın belediye başkanı oldu.

OYLARIN YARIDAN FAZLASINI ALDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Av. Burcu Köksal, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50,63 oy oranıyla seçimi birinci sırada tamamladı. 

Yaklaşık 52 bin oy alan Köksal, Afyonkarahisar’ın ilk kadın belediye başkanı olma unvanına da sahip oldu. Köksal oyların yüzde 50,63‘ünü alırken, en yakın rakibi AK Partili Hüseyin Ceylan Uluçay ise yüzde 32,02’lik oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamladı. Afyonkarahisar merkezde MHP ise yüzde 10,76 oy alarak seçimi üçüncü sırada tamamladı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...