31 Mart seçimlerinde Afyon'dan bir ilk! Kazanan aday şaşırttı

31 Mart 2024 22:45 - Güncelleme : 31 Mart 2024 22:46

İmamoğlu'ndan seçim açıklaması: "Sonucu bizi çok memnun edecek"

İmamoğlu'ndan seçim açıklaması: "Sonucu bizi çok memnun edecek"

Afyonkarahisar’da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP adayı Burcu Köksal, ilk kadın belediye başkanı oldu.

OYLARIN YARIDAN FAZLASINI ALDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Av. Burcu Köksal, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50,63 oy oranıyla seçimi birinci sırada tamamladı.

Yaklaşık 52 bin oy alan Köksal, Afyonkarahisar’ın ilk kadın belediye başkanı olma unvanına da sahip oldu. Köksal oyların yüzde 50,63‘ünü alırken, en yakın rakibi AK Partili Hüseyin Ceylan Uluçay ise yüzde 32,02’lik oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamladı. Afyonkarahisar merkezde MHP ise yüzde 10,76 oy alarak seçimi üçüncü sırada tamamladı.