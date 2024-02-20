76 bin koltuk için 1 milyon kişi yarışacak!

20 Şubat 2024 05:41 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 06:35

Siyasi partilerin yerel seçimlerle ilgili aday tespit çalışmalarında sona geliniyor. Aday adayı listelerinin seçim kurullarına bugün 17.00’ye kadar bildirilmesi gerekiyor.

Listedeki eksiklikler 22 Şubat’a kadar tamamlanacak. Geçici aday listeleri 23 Şubat’ta, kesin aday listeleri ise 3 Mart’ta ilan edilecek. Seçimlere katılma yeterliliği olan 35 parti bulunuyor.

Bazı partiler her seçim çevresinde aday çıkarmayacak, bazı partiler ise iş birliği yaparak seçime girecek. Buna rağmen, yerel seçimlerde belediye başkanlığı ve Belediye Meclis üyeliği için 500 binden fazla aday yarışacak.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Muhtar adayları ve İl Genel Meclis üyelikleri de dikkate alındığında, seçimlerde 76 bin koltuk için yarış olacak. YSK’nın verilerine göre, 30’u büyükşehir, 519’u büyükşehir ilçe, 51’i il, 403’ü ilçe, 390’i belde olmak üzere toplam bin 393 belediye için başkan seçilecek. Seçime katılan partiler, seçim kurullarına bildirdikleri Belediye Meclis üyesi sayısı kadar yedek aday da bildirmek zorunda. Böylece muhtar adayları ve İl Genel Meclis üyelikleri de dikkate alındığında, seçimlerde yarışacak aday sayısı bir milyonun üzerine çıkacak. Bu arada MHP çalışmalarını noktalayarak aday listelerini YSK’ya sunan ilk parti oldu.

MUHTARLIKLARA İLGİ BÜYÜK

Özellikle birkaç dönemdir, yerel seçimlerin en çekişmeli yarışı muhtarlıklar için yaşanıyor. Özlük haklarının iyileştirilmesi ile birlikte az sayıda seçmenin bulunduğu köylerde bile birden fazla muhtar adayı yarışıyor. İl ve ilçelerdeki mahallelerde bu sayı daha da artıyor. İki üç bin civarında seçmeni olan ortalama bir mahallede bile muhtarlık için onlarca aday ortaya çıkıyor. Yerel seçimlerde, Türkiye genelinde 53 bin civarında köy ve mahalle muhtarı seçilecek. Bu seçimler için aday olanların sayısının 300 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Türkiye genelinde 207 bin 249 sandık kurulacak. Oy kullanacak seçmen sayısı 61 milyon 441 bin olarak belirlendi. 14 Mayıs seçimlerinde yurtiçi seçmen sayısı 60,9 milyon olarak açıklanmıştı. Bu sayılara göre 500 bin civarında yeni seçmen, mahallî seçimlerde oy kullanacak.