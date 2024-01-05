ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geldi! 

05 Ocak 2024 19:17 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 01:53

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, diplomatik temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a ayak bastı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve beraberindeki heyet, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turu kapsamında bir sonraki durağı olan İstanbul'a geldi.

Blinken'ı taşıyan, ABD'ye ait Boeing C-32A tipi özel uçak akşam saat 19.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda bulunan VIP terminaline iniş yaptı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Güvenlik önlemleri eşliğinde terminalden ayrılan Blinken'ın, temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Blinken'ın ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüşme yapması öngörülüyor.