Abdullah Zeydan’ın seçilme hakkı geri alındı

02 Nisan 2024 12:58 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 13:02

31 Mart seçimlerinde yüzde 55,48 oy alan Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alındığını duyuruldu.

DEM Parti bugün yayınladığı açıklamasında, Adalet Bakanlığı’nın, 29 Mart’ta mesai bitimine 5 dakika kala idari bir yazıyla, 2022’de memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan’ın memnu haklarına itiraz ettiğini bildirdi.

DEM Parti açıklamasında şöyle denildi:

"Bilindiği üzere; Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan, tüm hukuki prosedürlerini tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu’na başvurmuş, adaylığı yapılan incelemeler sonucu YSK tarafından kabul edilmiştir. Zeydan, Van’da halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak seçilmiştir.

Ancak 29 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine beş dakika, seçime iki gün kala Adalet Bakanlığı idari bir karar ve yazıyla, 2022 yılında memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan’ın memnu haklarına itiraz etmiştir.

Yetkili savcılık, talimat niteliğindeki bu idari itiraz yazısı üzerine kesinleşmiş memnu hak kararını veren mahkemeye yeniden başvurmuştur. Mahkeme aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri almış ve memnu hak talebini reddetmiştir.

Karar henüz kesinleşmeden, yani itiraz ve temyiz hakkı kullanılmadan hemen YSK'ya bildirimde bulunmuştur."

2022’DE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Tutuklanan Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan, 6 Ocak 2022’de serbest bırakılmıştı.

Mahkeme, Zeydan’ın ‘örgüte yardım etmek’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla yargılandığı davada Yargıtay’ın bozduğu kararda ısrar ederek, yine ‘örgüt propagandası yapmaktan 3 yıl 1 ay 15 gün, ‘örgüte yardım etmek’ten beş yıl hapis cezası vermişti. Mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, hükümle birlikte tahliyesine karar vermişti.