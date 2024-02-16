Aday belirleme sürecine dahil oldu! CHP yapay zekaya başvurdu

16 Şubat 2024 09:40 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 10:16

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin aday belirleme sürecinde yapay zeka teknolojisinden faydalandıklarını açıkladı. 14 Aralık'ta başlayan ve 12 Şubat'ta büyük ölçüde tamamlanan süreçte, 2019 yerel seçimlerine kıyasla 25 kat daha fazla anket yapıldı.

Özel, bu süreçte beş kişilik profesyonel bir ekibin oluşturulduğunu ve 16 anket firmasıyla çalışıldığını belirtti. Ayrıca, yapay zeka teknolojisi kullanan sekiz firma ile daha yoğun bir iş birliği yapıldığını ifade etti. CHP'nin aday belirleme stratejisinde teknolojinin önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

ADAYI YAPAY ZEKA BELİRLEDİ

İzmir'de konuşan Özel, "Yapay zekanın adayları var" diyerek, teknolojinin aday belirleme sürecinde nasıl bir rol aldığını şöyle anlattı:

“Mesela 500’üncü ankette, ankette sorulmayan bir ismi çok fazla telaffuz edildiği için anketi kesip, “Bu ismi ankette sormak ister misiniz?” diye soruyor yapay zeka... Ve ankete eklettiğimiz bu kişi, ankette birinci çıkabiliyor. Bizim yolladığımız link üzerinden telefonla uygulama yapıyorlar şirketler. Biz dijital olarak dinliyor ve yedekliyoruz görüşmeyi. Yapay zeka denetimi var burada. Dijital dinleme olduğu için aynı anda 100 kişi bir ili arıyor. Onların birbirinden haberi yok ama ankette aday bile olmadığı halde bir isim telaffuz edilirse çok yoğun olarak, bunu yapay zeka yakalıyor. Bu ismi ankete koyup koymamayı teklif ediyor. Koyunca da ondan önceki aradıklarına da o eklenen ismi tekrar sormak için arıyorlar."

ADAYA SLOGAN BULDU

Özel, ankette olmadığı halde yapay zekanın yakaladığı bir ismi ankete eklediklerini ve o ismin anketten birinci çıktığını belirtti. Yapay zekanın kampanyaya yönelik kullanıldığını da belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Niteliksel görüşmeler var. ‘Manisa Şehzade’nin sorunları nedir? Sizce bu sorunu kim çözer?’ gibi sorular soruluyor. Bu sorulara verilen cevaplardan adayın sloganını da buluyoruz. Yolsuzlukla özdeşleşmiş, en çok şikayetin yolsuzluk ile ilgili olduğu bir bir yerde, ‘Dürüst aday’ sloganı kullanılabiliyor. Ya da çevre sorunlarının olduğu yerde adayın afişi yeşil oluyor. Bu yönde de çalışmalarımız var.”