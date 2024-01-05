Aday belirlemeden önceki son anket! İstanbul'da kıran kırana yarış

05 Ocak 2024 19:15 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 20:03

Türkiye 31 Mart'ta düzenlenecek olan yeril seçimler için gün sayıyor. Büyükşehirlerde kıran kırana bir yarışın geçmesi tahmin edilirken AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayının kim olacağı ise en çok merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek aday tanıtım toplantısında İstanbul adayı açıklayacak.

SON ANKETTE BAŞA BAŞ MÜCADELE

ORC Araştırma şirketi 25 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında toplam 5100 kişi ile yüz yüze yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.

"İstanbullu’ların Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin 2’li Yarışta Oy Verme Tercihleri"nin sorulduğu yarşta ise iki ittifakın da adayını yakın oy aldığı görüldü.

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 40.8 oy alırken Cumhur İttifakı'nın belirleyeceği adaya ise yüzde 40.2 oy verildiği görüldü. Eğilimler ölçülürken kararsızların yüksek olması ise dikkatlerden kaçmadı.

-Ekrem İmamoğlu %40,8

-Cumhur İttifakı (Ak Parti Adayı) %40,2

-Kararsızım Adaylara Bağlı %19,0