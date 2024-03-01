Aday gösterilmeyince başka partiden aday oldu! YSK adaylığını düşürdü

01 Mart 2024 20:05 - Güncelleme : 01 Mart 2024 20:07

Denizli’nin Baklan ilçesinde AK Parti’den temayül yoklamasına katıldığı ortaya çıkan BBP Başkan Adayı Nasuh Altuntaş’ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü.

YSK ADAYLIĞINI DÜŞÜRDÜ

AK Parti Baklan İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen temayül yoklamasına katılan isimlerden olan Nasuh Altuntaş, aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek BBP Baklan Belediye Başkan Adayı oldu. AK Parti Baklan İlçe Başkanı Tamer Şen, Baklan İlçe Seçim Kurulu’na bu adaylıkla ilgili olarak itirazda bulundu. İlçe Seçim Kurulu, bu itirazı haklı bulunca, BBP konuyu İl Seçim Kurulu’na taşıdı. AK Parti'nin itirazını ret eden İl Seçim Kurulu, Nasuh Altuntaş’ın adaylığının geçerli olmadığına hükmetti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından AK Parti’nin talebi üzerine durumu değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, Altuntaş’ın adaylığını düşürdü. YSK, İl Seçim Kurulu’nun kararını ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesi ile kaldırarak Altuntaş’ın adaylığının düşürülmesi yönünde karar verdi.