Adaylığına izin çıkmayan Yılmaz Büyükerşen'den CHP'ye tepki: Bir virüs, mikrop gibi...

15 Ocak 2024 22:14 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 22:16

5 dönemdir Eskişehir'i yöneten CHP'li Yılmaz Büyükerşen, yeniden aday olduğunu duyurmuş, ancak birkaç gün sonra CHP Eskişehir adayının Ayşe Ünlüce olduğu bildirilmişti.

86 yaşına ayak basan Büyükerşen CHP'nin Eskişehir adayını açıklamasından önce adaylık istemediğini ancak Özgür Özel'in isteği ile yeniden aday olacağını açıklamıştı. Ancak PM Ünlüce'nin adaylığında karar kıldı.

"PARTİ NASIL ADAM OLACAK DİYE DÜŞÜNDÜM"

Yaşanan son sürece ilişkin Sözcü TV'ye konuşan Büyükerşen, kendisine yönelik tavırdan rahatsız olduğunu belirtti. Büyükerşen, yaşının bahane edildiğini söyledi, yönetimini isim vermeden eleştirdi. Anket yapılmamasından rahatsız olduğunu söyleyen Büyükerşen, "Hep bir araya geldikleri zaman hepsi çok iyi ahbap, hepsi Atatürk idealleri, partinin seçimlerde kazanması için yapılacak işleri konuşurlar. Fakat bir kısmı çekip gittikten sonra iki kişi yan yana gelince, diğer gidenlerin dedikodusunu yaparlar. Derken gördüm ki; geçimsizlik, anlaşmazlık, kıskançlıklar, iftiralar, ters yorumlar, herkes birbirinin ayağının altına karpuz kabuğu koyma gibi eğilimler içerisinde. Nasıl bu parti adam olacak diye düşünüp durmuşumdur. Kafamın bir köşesinde bu kalmıştır." dedi.

'ADETA BİR VİRÜS, MİKROP GİBİ...'

Yıllardır CHP'deki siyaseti gözlemlediğini belirten Büyükerşen, "Ve hala da bugünkü siyasette de biraz daha bozulmuş vaziyette. CHP’nin büyük hastalıklarından biri, adeta bir virüs, mikrop gibi siyasetle uğraşan insanlar arasında ne yazık ki var. Bunu cesaretle hiç çekinmeden söylüyorum, hocalık vasfıma sığınarak söylüyorum. İster inanırsınız, ister inanmazsınız. Gözlemlerimle bu olaylar hep ön plana çıktı. Türkiye’deki, Büyük Millet Meclisi’ndeki siyaseti, tek partili dönemden çok partili döneme geçişte hep gördüm" dedi.