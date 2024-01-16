Adaylık eleştirilerine Lütfü Savaş'tan cevap: Tek müsebbibi ben değilim

16 Ocak 2024 21:49 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 21:56

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yeniden aday gösterilmesi sonrası gelen tepkilere cevap verdi.

Habertürk'e konuşan Savaş, "Bu depremin tek müsebbibi Lütfü Savaşmış gibi, kentsel dönüşümlere karşı imiş gibi imaj çizilmeye çalışıldı. Özellikle sosyal medya boyutunda. Bizler sanal dünyada değil gerçek dünyada yaşıyoruz" dedi.

CHP'nin Hatay'da yaptığı dört anketten birinci çıktığını söyleyen Savaş, "CHP kazanmak istiyorsa Lütfü Savaş'la çıkmak istemiştir, bu da çok doğaldır. Ben sadece 5 yıl ruhsat verecek pozisyonda oldum. Antakya Belediye Başkanı iken. Ben orada iken 76 belediye başkanlığı vardı. Bütün bunların ruhsat ve yapı kullanım izin verme yetkisi vardı. Rönesans'ın benimle alakası yok. Bizim yanımızdaki bir beldenin sınırları içerisindedir. Bu süreçte ben Antakya belediye başkanıydım" diye konuştu.

"DEPREMİN TEK SORUMLUSU BEN DEĞİLİM"

"Deprem boyunca sadece 15-16 ilde deprem oldu. Bu depremin tek müsebbibi Lütfü Savaşmış gibi, kentsel dönüşümlere karşı imiş gibi imaj çizilmeye çalışıldı. Özellikle sosyal medya boyutunda. Bizler sanal dünyada değil gerçek dünyada yaşıyoruz.

Sayın Özgür Özel daha sonradan hakkımızda güzel şeyler söyledi. Kendisiyle görüşmemizde 'Sizden memnunum sizinle devam edeceğiz başkanım' dedi. Ben bugün CHP'ye gelmedim. Geçmişte Kemal Bey beni davet etmişti. İlk 5 yıl Antakya Belediye Başkanlığımdan sonra AK Parti'den adaylık başvurusunda bulunmadım. Önce Saadet daha sonra MHP bana büyükşehir belediye başkanlığı teklif etmişti. Ben CHP'den aday olmuştum. Kazanmanın çok zor olduğu bir süreçte Adalet Bakanı'na karşı seçim kazandık."

"BEN KEMAL BEY'E OY VERDİM"

"Kurultay'da şahsım olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekledim. Kendisine manevi borcum vardı. Kemal Bey'e oy verdim ben. Heyecanı 3 dönemdir yaşatıyoruz, bir daha yaşatacağız. İktidarın ve CHP'nin yaptığı anketlerde ben çıkıyorum. Bu işler iddia ile ve size gönül verenlerin katkı sağlamasıyla olur. Zor bir coğrafyada güzel işler yapmışız ki, insanlar bizimle olmak istiyor. Sayın genel başkanımız anketler yapmış 4 tane. Hepsinde açık ara önde çıkmışım. Önde çıkmışsam, demek ki benim aday yapılmam lazım."

"ANKETLERDEN BİRİNCİ ÇIKTIM"

"4 ankette de Lütfü Savaş çıkıyorsa... Siyasi partilerin amacı hem şehirleri hem de ülkeyi yönetmektir. CHP kazanmak istiyorsa Lütfü Savaş'la çıkmak istemiştir, bu da çok doğaldır. Ben sadece 5 yıl ruhsat verecek pozisyonda oldum. Antakya Belediye Başkanı iken. Ben orada iken 76 belediye başkanlığı vardı. Bütün bunların ruhsat ve yapı kullanım izin verme yetkisi vardı. Rönesans'ın benimle alakası yok. Bizim yanımızdaki bir beldenin sınırları içerisindedir. Bu süreçte ben Antakya belediye başkanıydım."

"SADECE BEN SUÇLANDIM"

"Büyükşehir statüsüne geçince beldeler kalktı. 10 yıldır ben ruhsat vermiyorum. Ruhsatı ilçeler veriyor. Şu anda 11 ilçe mevcut iktidara ait. Lütfü Savaş sadece 5 yıl yaptı. Bir inşaatla kusurum varsa hesap vermeye razıyım. Bugüne kadar bana bir şey intikal etmiş değil. 16 ilde bir tane belediye başkanı suçlanmadı sadece Lütfü Savaş suçlandı.

Şu anda büyükşehirlerin ruhsat verme yetkisi yoktur. Yıkılan binalar varsa belde, ilçe ve il belediyelerinin sorumluluğundadır. Bundan kimse hesap sormadı. 2013 yılında kentsel dönüşüm yasasından hemen sonra Antakya'da en riskli iki mahalleyi seçtim. Büyükşehir seçimi olunca orayı Antakya Belediyesi'ne verdiler. Antakya Belediyesi bunu başaramadı."

NE YAŞANMIŞTI?

Lütfü Savaş, şehirde kaçak yapılaşmaya izin verdiği iddiaları ve depreme yönelik çalışmalar yürütmediğine yönelik iddalardan sonra eleştirilere maruz kalmıştı.

Savaş'ın adaylığının CHP tarafından duyrulması sonrası tepkiler gelmeye başlamıştı.