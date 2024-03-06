Adaylıktan çekilen İYİ Partili isim isyan etti: Teşkilat beni yalnız bıraktı

06 Mart 2024 15:27 - Güncelleme : 06 Mart 2024 15:37

Yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. CHP ile ittifak görüşmelerinde ve aday belirleme sürecinde istifalarla sarsılan İYİ Parti'de adaylıktan çekildiğini açıklayan İYİ Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Turgut Bucak isyan etti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden belediye başkan adayı olarak gösterilen daha sonrasında ise adaylıktan çekilen Turgut Bucak yaptığı açıklamada isyan etti.

İYİ Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı olarak ilan edildiğim günden bu yana parti teşkilatının kendisini yalnız bıraktığını aktaran Bucak, "Yaptığım somut değerlendirmeler sonucunda, milletimiz için doğru olanı yapmak uğruna İYİ Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığı adaylığından çekiliyorum" dedi.

"GÖREVLERİMİ EKSİKSİZ YERİNE GETİRDİM..."

“Muratpaşa’da yıllardır esnaflık yapmaktayım. Halkımız ve esnafımızla hep iç içeyim. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı yapmak amacıyla 2017 yılında MHP'den İYİ Parti'ye geçtik. Milletimize umut oluşturduk. Yeni bir alternatif sunduk. Milletimizin tercihi nedeniyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı seçtirme konusunda başarılı olamasak da parti olarak parlamentoda anlamlı ölçüde yer almasını sağladık. Söz konusu bu süreçlerde, İYİ Parti'den 27. ve 28. dönem milletvekili aday adayı oldum, görevlerimi eksiksiz yerine getirdim...

"PARTİ TEŞKİLATI BENİ YALNIZ BIRAKTI"

2019 yerel seçimlerinde ise partimizin uygun gördüğü ittifak sayesinde iş birliği ile elde ettiğimiz başarılarla, Antalya'nın da içinde olduğu Büyükşehirlerde ve tüm seçim sürecinde halkımızda bir umut oluşturduk. 2024 seçimlerinde de partimiz, çalışma arkadaşlarımız ve genel merkezimiz tek başına seçime girme kararı aldı. Ben de bu kararın gereği olarak bu kritik ve zorlu süreçte İYİ Parti Muratpaşa Belediye Başkan adayı oldum. Ancak İYİ Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı olarak ilan edildiğim günden bu yana elimden gelen tüm maddi ve manevi çabayı kendi gücümle gösterirken, partimiz teşkilatı tarafından yalnız bırakıldığımı gördüm. Yaptığım somut değerlendirmeler sonucunda, milletimiz için doğru olanı yapmak uğruna İYİ Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığı adaylığından çekiliyorum.”