Adı rüşvet ile anılan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti

09 Ocak 2024 17:42 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 18:20

Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddiaları sebebiyle başkanlık görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Semih Şahin, istifa dilekçesini verdiği öğrenildi.

Şahin'in istifa dilekçesini Valiliğe teslim ettiği, Belediye Meclisinin toplanarak 31 Mart yerel seçimlerine kadar görev yapacak başkanı seçeceği öğrenildi.

Bilecik Belediyesi'ne bağlı Kayı AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için rüşvet talep ettiği iddiaları üzerine harekete geçen Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Ocak 2022'de geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Bu operasyonun ardından soruşturma derinleştirilirken, Belediye Başkanı Semih Şahin de soruşturmaya dahil edildi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için Belediye Başkanı Semih Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etti.

CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Talep, 25 Şubat 2022'de dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından onaylandı. Bu kararla birlikte, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesi, karartılması ya da değiştirilmesinin önüne geçilmesi amaçlandı.

Şahin görevden el çektirildikten sonra 14 Haziran 2022'de partisi CHP'den ihraç edilmişti.