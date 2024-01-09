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    • 09 Ocak 2024 17:42 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 18:20

    Adı rüşvet ile anılan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti

    Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber

    Son dakika haberi: Bilecik Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunun ardından görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, görevinden istifa etti.

    Adı rüşvet ile anılan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
    Bilecik

    Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddiaları sebebiyle başkanlık görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Semih Şahin, istifa dilekçesini verdiği öğrenildi. 

    Şahin'in istifa dilekçesini Valiliğe teslim ettiği, Belediye Meclisinin toplanarak 31 Mart yerel seçimlerine kadar görev yapacak başkanı seçeceği öğrenildi. 

    Bilecik Belediyesi'ne bağlı Kayı AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için rüşvet talep ettiği iddiaları üzerine harekete geçen Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Ocak 2022'de geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Bu operasyonun ardından soruşturma derinleştirilirken, Belediye Başkanı Semih Şahin de soruşturmaya dahil edildi. 

    İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için Belediye Başkanı Semih Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etti. 

    CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

    Talep, 25 Şubat 2022'de dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından onaylandı. Bu kararla birlikte, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesi, karartılması ya da değiştirilmesinin önüne geçilmesi amaçlandı.

    Şahin görevden el çektirildikten sonra 14 Haziran 2022'de partisi CHP'den ihraç edilmişti.  

    CHP'li belediye başkanı 'aklımın ucundan geçmezdi' diyerek adaylıktan vazgeçti
    Oynat

    CHP'li belediye başkanı 'aklımın ucundan geçmezdi' diyerek adaylıktan vazgeçti

    Yerel seçimlere 94 gün kala Artvin’in CHP'li Belediye Başkanı Demirhan Elçin, aday adaylığı sürecini durdurduğunu açıkladı. "Aklımın ucundan geçmezdi ben belediye başkanlığına aday olacağım da Cumhuriyet Halk Partisi’ne yalvaracağım" diyen Elçin, CHP Milletvekili Seyit Torun ile arasında geçen mesajlaşmaları da açıkladı. 

    Haberler>Politika>Adı rüşvet ile anılan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
    Bilecik
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