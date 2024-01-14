Ahmet Türk adaylıktan çekildi, aktif siyaseti bıraktı
DEM Parti'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Ahmet Türk, dün yapılan ön seçimlerde sandıktan birinci çıkmasına rağmen seçimin ikinci tura kalması sebebiyle adaylıktan çekildi. Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğini belirten Türk, aktif siyaseti de bırakma kararı aldı.
DEM Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı’na aday göstereceği isim için ön seçim yaptı. Dün yapılan ön seçimde, 6 bin 696 delege oy kullandı.
Adayların hiçbirinin yüzde 50+1’e ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. Sonuçlara göre ilk sırada yer alan ancak seçimin ikinci tura kalmasına tepki gösteren Ahmet Türk, aday adaylığından çekilme kararı aldı.
AKTİF SİYASETİ DE BIRAKTI
DEM Parti yetkilileri, Ahmet Türk’ün aday adaylığından çekildiğini doğrulayarak, “Şu an erkek eş başkan seçimini durdurduk. Diğer adayların ikinci tur seçimi devam ediyor. Ahmet Bey bizi aradı ve her daim bizimle siyasi faaliyetlerine devam edeceğini söyledi” dedi.
Ayrıca Ahmet Türk aktif siyaseti bıraktığını da açıkladı.
Ön seçimin ilk turunda Ahmet Türk 2 bin 540, Devrim Demir bin 788, Gülizar İpek Bilek bin 665, Azad Yıldırım 703 oy aldı.