01 Nisan 2024 11:38 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 12:16
Ailesiyle aynı sandıkta oy kullanan Buğra Kavuncu'ya 3 oy çıktı
Türkiye yerel seçimlerde tercihini yaptı. Sandıktan umduğunu bulamayan İYİ Parti'de İBB adayı Buğra Kavuncu'nun sandığından kendisine sadece 3 oy çıktı. Kavuncu ailesiyle oy kullanmıştı.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
31 Mart yerel seçimlerine 'Hür ve müstakil' girme kararı alan İYİ Parti, İBB Başkan adayı olarak Buğra Kavuncu'yu gösterdi. Buğra Kavuncu’ya, eşi ve kızıyla birlikte oy kullandığı sandıktan yalnızca 3 oy çıktı.
İYİ Parti’nin adayı Kavuncu resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 0,63 oy aldı.
AİLESİYLE OYUNU KULLANMIŞTI
Gazeteci Bülent Mumay, Kavuncu’nun oy kullandığı okuldaki sandıktan çıkan sonuçları kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Kavuncu’ya 274 seçmenli sandıktan sadece üç oy çıktı. Kavuncu eşi ve kızıyla aynı sandıkta oy kullanmıştı.
Kaynak: TGRT Haber