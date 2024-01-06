AK Parti adaylarını açıklıyor! İşte önce çıkan isimler 

06 Ocak 2024 22:44 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 23:08

31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'de aday belirleme mesaisinde sona gelindi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere özellikle büyükşehir adaylarının hangi isimler olacağı da merak konusu olurken İstanbul'da adayın İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un olacağı kesinleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek aday tanıtım toplantısında bazı illerde adayları açıklayacak.

12'Sİ BÜYÜKŞEHİR 26 ŞEHİR AÇIKLANACAK

tgrthaber.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay'ın AK Parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, 12'si büyükşehir olmak üzere 26 şehirde aday açıklanacak.

AK Parti'de Aydın Ayaydın Muğla'dan ve Edirne'de ise Belgin İba'nın aday olması kesinleşti.

Ordu'da Dr Mehmet Hilmi Güler, Giresun'da Aytekin Şenlikoğlu ile yola devam etme kararı alındı.

AÇIKLANMAYACAK İLLER DE BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara, Tekirdağ, İzmir ve Mersin'in adaylarını yarınki tanıtım toplantısında açıklaması beklenmiyor. Bu illerin adayları 15 Ocak Pazartesi günü Ankara'daki toplantıda açıklanacak.