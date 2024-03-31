31 Mart 2024 14:54 - Güncelleme : 31 Mart 2024 15:19
AK Parti Belediye Başkanı Albayrak'a sandık başında saldırı! Bileğini kanattılar
Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak oy kullandıktan sonra DEM Partili olduğu iddia edilen bir grup tarafından saldırıya uğradı. Başkan Albayrak eşinin kanayan bileğinin fotoğrafını paylaştı.
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Şanlıurfa'da 31 Mart Yerel Seçimleri için oy kullanımı devam ederken AK Parti Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak sandık başında saldırıya uğradı. Yanında bulunan eşi bileğinden yaralandı.
Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, eşiyle birlikte gittiği Karagül Mahallesindeki Halfeti Anadolu Lisesinde oyunu kullandıktan sonra çıkan arbedede DEM Parti taraftarları tarafından darp edilmek istendi.
Şeref Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında olayı böyle duyurdu:
"Halfeti Anadolu lisesinde 8 yaşında çocuğumuz yanımızda iken koridorda Dem Partililer tarafından saldırıya uğradık ; eşimin bileğini kanattılar oy kullanmamıza engel olmak istediler…"
Kaynak: tgrthaber.com.tr