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Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 16:26 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 16:30

AK Parti ile CHP eşit oy aldı! Ardahan Çıldır'da seçim tekrarlanacak

Geride bırakılan yerel seçimlerde AK Parti ve CHP arasında oyların eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, seçimler 2 Haziran'da tekrar yapılacak.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT Haber
AK Parti ile CHP eşit oy aldı! Ardahan Çıldır&#039;da seçim tekrarlanacak

Dün heyecanla beklenen yerel seçimler tamamlandı. Sonuçların da ilan edilmesinin ardından sıra yeni dönem için işe koyulmaya geldi. Ancak Ardahan'da durumlar karışık. Çıldır ilçesinde 3 parti arasında kıyasıya bir yarış olacağı düşünülüyordu.

AK PARTİ İLE CHP EŞİT OY ALDI

Oy sayımı süresince az farkla CHP'nin adayı Nurettin Aygün, seçimi önde götürdü. Sandıkların yüzde 100'ünün açılmasıyla sonuçlarda AK Partili Kemal Yakup Azizoğlu ile Aygün'ün aynı oyu aldığı görüldü. İki aday da yüzde 28,74 oy aldı.

AK Parti ile CHP eşit oy aldı! Ardahan Çıldır'da seçim tekrarlanacak - 1. Resim

SEÇİMİN TEKRARLANACAĞI İLK YER

Bin 964 seçmenin bulunduğu ilçede Aygün ile Azizoğlu'nun 452 oy alması nedeniyle seçimler, 2 Haziran'da tekrar edilecek.

MEMLEKET PARTİSİ ÜÇÜNCÜ OLDU

Memleket Partisi adayı Turgay Şirin, yüzde 21,49 oyla üçüncü sırada yer aldı.

AK Parti ile CHP eşit oy aldı! Ardahan Çıldır'da seçim tekrarlanacak - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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