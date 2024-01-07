AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum'dan İstanbul için ilk sözler: Duraklama bitecek yükseliş başlayacak

07 Ocak 2024 17:07 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 17:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adayını açıkladı.

AK Parti İstanbul Adayı resmen Murat Kurum oldu. AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Murat Kurum 'Herkesin huzur içinde yaşadığı İstanbul istiyoruz' dedi.

İşte Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Kutlu yolculuğun ilk adımını attık. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir İstanbul istiyoruz. İstanbul'a aday olmak büyük bir sorumluluk. Hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz.

Yarın sabahtan itibaren vatandaşımıza heyecanımızı hedeflerimizi hayallerimizi hep birlikte anlatacağız. Beraber çalışacağız. Hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz. Aziz İstanbullulara daima hizmet ettim. TOKİ'de ve Emlak Konut'ta ülkemizin şehircilikte hak ettiği yere ulaşması için 20 yıl boyunca çalıştık. Bu tecrübeyle bakanlık dönemimizde de Anadolunun 4 bir yanında insanımıza dokunan işler yaptık.

''DEĞİŞİM ZAMANI''

İstanbul'da artık değişim zamanı geldi. İstanbul'u özüne döndüreceğiz. Bizim bu seçimde rakibimiz bellidir. Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizlik, ihmalkarlıktır, algı belediyeciliğidir.

SOSYAL MEDYADAN İLK PAYLAŞIM

Öte yandan Murat Kurum; sosyal medya hesabından da ilk paylaşımında bulundu. Murat Kurum, "İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak." ifadelerine yer verdi.